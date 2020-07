“Segnalato in procura manager positivo, è morto l’uomo che l’ha infettato”

Coronavirus - A parlare è il presidente della regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa

Venezia – “Segnalato in procura manager veneto positivo. Morto l’uomo che l’ha infettato”. A parlare è il presidente della regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa.

Pare che l’uomo, un imprenditore, pur avendo sintomi non si sia rivolto alle strutture sanitarie fino a quando non stava parecchio male. Oggi è in terapia intensiva. Da lui si sarebbe originato il focolaio nel Vicentino.

Ma Zaia sottolinea come non sia ripresa, nel Vento l’onda dei contagi. “C’è un cluster con 5 positivi, siamo andati a prenderci il virus in Serbia e ce lo siamo portati a casa. Detto questo, in Veneto non è ripresa l’onda di contagi”.

Il presidente torna a parlare del trattamento sanitario obbligatorio per chi rifiuta cura e isolamento. “Una persona infetta da Coronavirus non può andare in giro”. Ne ha parlato col ministro alla Sanità Speranza.

5 luglio, 2020