“Sei stato l’amico e il collega che tutti vorrebbero avere”

Il giornale di mezzanotte - Lettere - Tarquinia - Il ricordo per Massimo Carsetti, medico ortopedico dell’ospedale del comune in provincia di Viterbo scomparso il 20 luglio 2019

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Il 20 luglio 2019 ci lasciava Massimo Carsetti. L’amico, il collega che tutti vorrebbero avere, il medico dal grande cuore e dal volto umano.

Averlo conosciuto, aver condiviso con lui pagine di vita indelebili, aver riso con lui, averci lavorato fianco a fianco ci ha segnati profondamente. Mai avremmo pensato di dovercene separare in questo modo e così presto e per questo la sua scomparsa ci ha lasciato un grande e doloroso vuoto.

Ci conforta però la consapevolezza che una traccia di sé, del suo modo di essere, della sua gioia di vivere, del suo modo umano e umile di fare il medico, è rimasta incisa in ciascuno di noi in modo profondo e irreversibile.

Ci piace immaginarlo ogni giorno tra noi, nei nostri gesti quotidiani, quando ci ritroviamo insieme in allegria sia al lavoro che fuori, nei fatti belli e brutti che ci colpiscono, come ai bei vecchi tempi, come se niente fosse, come se non se ne fosse mai andato.

I tuoi amici e colleghi

20 luglio, 2020