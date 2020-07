“Senior per sempre” propone un bonus per le pensioni minime

Economia - Il presidente dell'associazione di pensionati di Coldiretti Viterbo, Vannino Cappelloni: "Il Covid-19 ha colpito duramente le fasce sociali più deboli"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Senior per sempre, l’associazione dei pensionati di Coldiretti Viterbo propone un bonus per le pensioni minime.

La proposta nasce per volontà di Vannino Cappelloni, presidente Senior per sempre provinciale e regionale.

“Il Covid-19 ha colpito duramente le fasce sociali più deboli – afferma Cappelloni –. L’emergenza sanitaria ha comportato tali disagi economici da ridurre ulteriormente il potere d’acquisto delle persone più in difficoltà titolari di pensione minima. I disagi affrontati nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno non possono essere sottovalutati“.

La richiesta prevede l’erogazione di un bonus che equipari le pensioni minime almeno al reddito di cittadinanza per i quattro mesi di lockdown appena trascorsi. Mesi di grande difficoltà sociale ed economica affrontate dal nostro paese. La lettera inviata al presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, e all’assessore per le Politiche sociali, Alessandra Troncarelli, vede la firma della presidenza regionale di Coldiretti Lazio, David Granieri.

“L’azione svolta dalla nostra associazione – continua Cappelloni – punta ad un sostegno concreto per la fascia sociale che rappresentiamo. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo durante l’ultimo consiglio nazionale, tanto che, anche gli altri colleghi e collaboratori hanno messo in pista proposte similari per le proprie regioni“.

“Senior per sempre è un’associazione molto dinamica sul territorio viterbese – afferma Elvino Pasquali, direttore Coldiretti Viterbo – ed è fondamentale sostenerla e mantenerla viva, non solo per le ottime iniziative che propone da sempre ma per l’insostituibile bagaglio di storia, cultura e tradizione contadina che i suoi soci apportano alle nuove generazioni e in Coldiretti”.

Coldiretti Viterbo

23 luglio, 2020