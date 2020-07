Sentieri Cai di Viterbo, aderisce anche Villa San Giovanni in Tuscia

Comune - Per la realizzazione e la gestione della rete sentieristica

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Anche il Comune di Villa San Giovanni in Tuscia ha stipulato la convenzione con la sezione CAI di Viterbo per la realizzazione, la gestione ed il monitoraggio della rete sentieristica e della viabilità minore nel territorio comunale.

In virtù di detta convenzione il CAI di Viterbo opererà quale referente privilegiato per l’esecuzione di un programma concordato di progettazione della rete sentieristica, di segnatura sul terreno secondo le indicazioni e prescrizioni definite dal CAI, di manutenzione ordinaria, di realizzazione di elaborati cartografici e di redazione del piano regolatore della sentieristica.

Il progetto concordato tra il Sindaco Fabio Latini ed il Presidente del CAI di Viterbo Stefania Di Blasi, prevede di collegare Villa San Giovanni con i paesi limitrofi e quindi con la vasta rete dei sentieri CAI della provincia di Viterbo.

Al progetto parteciperà attivamente l’associazione culturale Freedom che metterà a disposizione il proprio patrimonio di conoscenza, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e ambientali della zona. Un altro passo importante nella valorizzazione della rete sentieristica della provincia di Viterbo e nella promozione turistica del territorio.

Sono in programma i sentieri di collegamento con Blera, Barbarano Romano e Vetralla che permetteranno di raggiungere la Via Francigena e l’antica Via Clodia nonché le necropoli di cui la zona è particolarmente ricca.

Il presidente del Cai di Viterbo Stefania Di Blasi – Il sindaco del comune di Villa San Giovanni in Tuscia Fabio Latini

2 luglio, 2020