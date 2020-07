Senza mascherina al chiuso, le prime tre multe da mille euro

Salerno - Applicata l'ordinanza del governatore De Luca firmata ieri sera

Salerno – Sono stati beccati a non indossare le mascherine al chiuso, prime tre multe da mille euro a Salerno.

Le sanzioni, applicate in base all’ordinanza firmata ieri sera dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sono state elevate questa mattina in tre esercizi commerciali nella zona orientale di Salerno. Non è escluso che le stesse possano essere chiuse.

E’ stato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ad accompagnare questa mattina alcune pattuglie della polizia locale nei controlli e ha effettuare personalmente sopralluoghi per constatare se gestori e personale degli esercizi commerciali rispettassero le norme anti Covid.

25 luglio, 2020