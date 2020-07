Senza mascherina in metro, 13 multe da 400 euro

Milano - Mille euro al titolare di un bar di Ischia dove i dipendenti non usavano i dispositivi di sicurezza

Milano – Senza mascherina in metro, multa da 400 euro per 13 persone.

Sabato sera sono fioccate le sanzioni alla stazione della Metro di Porta Garibaldi a Milano. Tredici le persone colpite dalla contravvenzione che è di 400 euro, ma può scendere fino a 280 se si paga entro cinque giorni.

I controlli alle norme per il contenimento del Covid-19 sono serrati in tutta Italia. Ad Ischia il titolare di un bar è stato multato per mille euro perché i suoi dipendenti non indossavano la mascherina.

Sanzioni anche in quattro bar di Bari, mentre nella Capitale alcune piazze sono state chiuse temporaneamente sabato sera perché c’erano troppi assembramenti nei luoghi della movida. In particolare le zone colpite dai divieti sono state piazza Madonna dei Monti, largo degli Osci e la scalinata di piazza Trilussa.

26 luglio, 2020