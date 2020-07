Pitone, varano e tartaruga marina – Sequestrati 260 chili di pelli di animali protetti

Civitanova Marche - Stroncato un giro d'affari per un milione di euro - Denunciato il titolare dell'attività

Civitanova Marche – Sequestro record di pelli di animali protetti.

La guardia di finanza della compagnia di Civitanova Marche e i carabinieri dei nuclei cites di Ancona e Fermo, in un’operazione congiunta, hanno stroncato un giro di affari da un milione di euro. Pelli di pitone, varano, arapaima gigas – che è una delle più grandi specie di pesce d’acqua dolce esistenti al mondo -, e tartaruga marina per un totale di 262 chili: i pellami sono stati ritrovati presso la sede a Morovalle, a Macerata di una società di commercio all’ingrosso di pelli grezze e semilavorate, stipati in scatoloni in una stanza adibita a deposito provvisorio, mentre altra merce era liberamente esposta.

I finanzieri si sono accorti che si trattava di pelli di animali appartenenti a specie protette dalla convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, prive di documentazione e hanno così coinvolto i carabinieri forestali dei nuclei competenti.

Il titolare dell’attività è stato denunciato e sanzionato: il commercio delle pelli pregiate costituisce un vero e proprio business illecito, secondo solo a quello di stupefacenti e armi.

14 luglio, 2020