Sequestro record di droga: 14 tonnellate di anfetamine prodotte dall’Isis

Salerno – Sequestrate 14 tonnellate di droga dell’Isis nel porto di Salerno

Sequestro record di 14 tonnellate di anfetamine da parte della guardia di finanza.

Qualcosa come 84 milioni di pasticche prodotte in Siria da Isis/Daesh, come spiegano i finanzieri, per finanziare il terrorismo.

Oltre un miliardo di euro il valore sul mercato e tutto era stipato in tre container, dentro cilindri di carta per uso industriale.

#GDF #Napoli, sequestro record di 14 tonnellate di #anfetamine: 84 milioni di pasticche prodotte in #Siria da ISIS/DAESH per finanziare il #terrorismo. Oltre 1 miliardo di euro il valore sul mercato. #NoiconVoi pic.twitter.com/McdOljNxa5 — Guardia di Finanza (@GDF) July 1, 2020

1 luglio, 2020