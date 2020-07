Viterbo - Comune - Il sindaco Giovanni Arena insiste sulla bontà della scelta d'affidare l'impianto alla federazione

Viterbo – (g.f.) – “Serve alta professionalità, una sicurezza che può garantire la Fin”. Il dibattito sull’affidamento della piscina comunale è aperto e la prossima settimana si torna in consiglio comunale e il sindaco Giovanni Arena continua a essere certo del fatto suo.

Anche in maggioranza c’è chi come Sergio Insogna (Fondazione) si è detto contrario, l’opposizione spinge per un bando, piuttosto che il centro federale alla Federazione italiana nuoto.

“Ci può dare una garanzia – insiste Arena – serve alta professionalità. Tante società a livello nazionale nel tempo in diversi comuni hanno generato problemi. Compresa Viterbo”. Il timore è che le società sportive locali non siano tutelate.

“La loro attività non sarà limitata – osserva Arena – la Fin sarà una garanzia anche per loro, troveranno il giusto spazio. Ho ricevuto lettere che mi raccomandano di procedere con la federazione, sono associazioni che oggi stanno utilizzando l’impianto.

Serve un soggetto che abbia capacità, in grado di garantire la fruibilità. Realtà locali non hanno la forza per portare avanti un impianto altamente tecnologico”.

18 luglio, 2020