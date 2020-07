“Servono nuove risorse e ulteriori settimane di sostegno al reddito”

Viterbo - Ammortizzatori sociali per l’artigianato, Cna si rivolge alla ministra Catalfo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In soli due giorni, il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (Fsba) ha erogato ai lavoratori delle imprese artigiane i 516 milioni di euro di prestazioni di sostegno al reddito messi a disposizione dal governo la scorsa giorni settimana.

La somma, tuttavia, non è stata sufficiente a coprire tutte le richieste connesse alle diciotto settimane di ammortizzatori sociali.

Per questo motivo, la Cna ha inviato un’altra lettera alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, per sottolineare la situazione critica in cui continuano a versare numerose imprese e i lavoratori e per chiedere non solo un nuovo stanziamento di risorse che consenta di erogare le prestazioni già richieste a Fsba, ma anche di prevedere e finanziare per il settore dell’artigianato un prolungamento delle settimane di integrazione salariale, da aggiungersi alle diciotto finora complessivamente previste.

“Il protrarsi della recessione – sostiene Cna – rende indispensabili misure di sostegno che garantiscano la tenuta delle imprese, di intere filiere e di molti territori”.

Cna Viterbo

30 luglio, 2020