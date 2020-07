Roma - Il ministro dell'Università Gaetano Manfredi sul nuovo anno accademico dopo il lockdown dovuto all'emergenza Coronavirus

Condividi la notizia:











Roma – “Da settembre attività in presenza negli atenei”. Il ministro dell’Università e della ricerca Gaetano Manfredi sulla ripresa delle lezioni nel nuovo anno accademico dopo il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus.

“Da settembre – ha spiegato il ministro – riprenderanno le attività in presenza negli atenei. Ci sarà attività a distanza per garantire il diritto allo studio di chi non potrà essere presente per problemi familiari o geografici”.

Gaetano Manfredi ha sottolineato l’importanza di far frequentare le università agli studenti.

“Bisogna tornare – ha aggiunto il ministro – in aula, nelle biblioteche e nei laboratori”.

Condividi la notizia:











2 luglio, 2020