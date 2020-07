Si addormentano sul materassino, al risveglio si trovano in mare aperto

Cronaca - Paura per due turisti ventenni al largo della costa Salentina

Ugento – Si addormentano sul materassino e al risveglio si trovano in mare aperto. Momenti di paura per due giovani che stavano prendendo il sole vicino alla riva a Ugento, nel Salento.

Un colpo di sonno e quando si sono svegliati, ormai erano in mare aperto a oltre un chilometro dalla riva.

I due ventenni hanno provato a tornare verso la spiaggia nuotando, ma il vento contro non li ha aiutati, quindi si sono messi a gridare per attirare l’attenzione dei bagnanti. Per fortuna sono stati notati e avvertiti subito i soccorsi.

Una telefonata alla guardia costiera, allertato il 118 e due operatori con idrovoro li hanno portati in salvo.

30 luglio, 2020