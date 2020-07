Si è conclusa la prima edizione del “Doria Pamphilj cine lab”

Viterbo - L'attrice Valentina Corti ha premiato i migliori cortometraggi realizzati dai giovani partecipanti al corso formativo sul cinema

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo una settimana di incontri didattici si è concluso ieri con una serata di gala e premiazioni il “Doria Pamphilj cine lab”, corso formativo rivolto ai giovani e dedicato agli aspetti teorici e pratici della produzione audiovisiva e cinematografica.

L’intero evento si è svolto sotto la direzione artistica di Vanda Braghetta e Adelmo Togliani e ha rappresentato un momento di incontro, di crescita formativa e di scambio culturale per i giovani del territorio.

La serata si è aperta nella cornice del cortile esterno di palazzo Doria Pamphilj di San Martino al Cimino con i saluti della direzione artistica, del sindaco di Viterbo Giovanni Arena, di Galileo Lorenzo Sciarretta delegato del presidente alle Politiche giovanili della regione Lazio e di Luigi Maria Buzzi, consigliere del comune di Viterbo.

L’evento, condotto da Fabiola Dalla Chiara, è entrato quindi nel vivo con la proiezione di una selezione di corti nazionali che hanno spaziato dalla commedia al dramma, l’attenzione si è poi soffermata sui tre cortometraggi in concorso realizzati dagli allievi del Doria Pamphilj Cine Lab con il supporto dei loro tutor.

Madrina della serata è stata l’attrice Valentina Corti che, oltre a consegnare i premi di categoria ai migliori corti realizzati, ha saputo dedicare parole di incoraggiamento a chi, come lei, ama il cinema e ha trovato in esso una gratificazione professionale e personale. Grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti per i riconoscimenti ottenuti e per aver messo in pratica nozioni e strumenti del “fare cinema” acquisiti durante il percorso formativo sfruttando la bellezza del territorio circostante e dei suoi monumenti. A tutti gli allievi è stato infine consegnato un attestato di partecipazione al corso.

L’evento è stato organizzato dall’associazione Asi Ciao – coordinamento provinciale di Roma insieme a università degli studi della Tuscia, comune di Viterbo, associazione culturale Alta marea e Aps gioventù protagonista, è stato realizzato con il finanziamento della regione Lazio nell’ambito del progetto “Itinerario giovani” e con il supporto della presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale e di LazioCrea.

Palazzo Doria Pamphilj è sostenuto da Intesa Sanpaolo ed Enel e si ringrazia Park hotel.

20 luglio, 2020