Si getta dalla terrazza del Pincio, morto 21enne

Roma - I soccorsi chiamati dalla fidanzata hanno tentato inutilmente di rianimarlo

Roma – Si lancia dalla terrazza del Pincio, morto 21enne.

Tragedia a Roma, dove un 21enne attorno alle 2,30 di notte si sarebbe lanciato dalla terrazza del Pincio in viale D’Annunzio. Un volo di 15 metri che gli è stato fatale.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma è stato tutto inutile. È stato portato all’ospedale San Giovanni, dove è morto.

A chiamarli, come riporta il Messaggero, sarebbe stata la ragazza del giovane. Il quotidiano romano spiega come tra i due ci fosse stata una discussione per ragioni sentimentali.

26 luglio, 2020