A 89 anni si infila nudo nel letto della badante

Fermo - L'arzillo anziano è stato denunciato per tentata violenza sessuale

Fermo – Neanche le sue 89 primavere sarebbero riuscito a fermarlo. Completamente nudo, la notte scorsa, si sarebbe infilato nel letto della badante per tentare di violentarla: nei guai un ex avvocato di Fermo.

Secondo quanto raccontato ai carabinieri dalla donna, una signora di origini rumene, l’arzillo vecchietto avrebbe più volte manifestato un interesse nei suoi confronti. All’inizio delle battute colorite, ma niente di più preoccupante. Poi la situazione sarebbe degenerata, fino ad arrivare alla scorsa notte.

L’uomo, completamente nudo, si sarebbe intrufolato nel letto della badante, di 40 anni più giovane, e avrebbe tentato con lei un approccio sessuale nel cuore della notte. Fortunatamente la signora sarebbe riuscita a divincolarsi e a scappare, chiamando poi le forze dell’ordine.

Il rapporto lavorativo tra i due si è così bruscamente interrotto e la donna lo ha denunciato. Per l’arzillo 89enne vista l’età non c’è il rischio del carcere, ma il suo comportamento gli costerà un’accusa per tentata violenza sessuale.

22 luglio, 2020