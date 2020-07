Si può giocare a carte e cade l’obbligo delle mascherine all’aperto

Milano - Lo prevede un'ordinanza del presidente della Lombardia Fontana

Condividi la notizia:











Milano – Stop alla mascherina nei luoghi all’aperto, purché siano rispettate le distanze, negli esercizi pubblici si può leggere il giornale messo a disposizione e in sale gioco e circoli ricreativi, consentito il gioco delle carte.

Sono alcune delle disposizioni previste nell’ordinanza del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, in vigore fino al 31 luglio.

Le mascherine, comunque, dovranno essere indossati in luoghi al chiuso accessibili al pubblico, come i mezzi di trasporto e in ogni caso, portate dietro per eventuale utilizzo.

Condividi la notizia:











15 luglio, 2020