Si ribalta col canotto e rischia di annegare, bimbo di sei anni salvato dal Labrador Panna

Il giornale di mezzanotte - Tarquinia - Intervento dell'unità cinofila Sics, che commenta: "I due sono diventati subito grandi amici"

Tarquinia – Il vento ha spinto a largo il canotto e lo ha fatto ribaltare, bimbo di sei anni finisce in mare. In difficoltà nelle acque di Riva dei Tarquini, è stato salvato da Panna, una delle Labrador dell’unità cinofila Sics.

Momenti di apprensione ieri sul litorale di Tarquinia, più precisamente a Riva dei Tarquini. Un bambino di sei stava giocando in mare col canotto quando il forte vento lo ha allontano per poi capovolgere il gonfiabile. Il piccolo è finito in acqua e, non sapendo nuotare, si è trovato in grande difficoltà rischiando di annegare.

A soccorrerlo, dopo essere entrata immediatamente in azione, è stata Panna, una delle Labrador dell’unità cinofila Sics. Mentre il canotto è stato recuperato molto a largo da un’imbarcazione di passaggio.

Riportato a riva, per il bimbo si è concluso tutto solo con un po’ di spavento. La notizia è stata resa nota dalla Sics, che ha divulgato anche una foto commentando: “Il piccolo e Panna sono immediatamente diventati grandi amici e compagni di un’avventura fortunatamente a lieto fine”.

6 luglio, 2020