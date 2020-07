Montefiascone - L'autista di uno dei due camion è rimasto ferito al volto - Intervento di carabinieri, 118 e vigili del fuoco - FOTO

Montefiascone – Si urtano due autocarri, gli specchietti finisco contro un conducente e un’auto in transito.

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9 in via Paternocchio.

Per cause in corso d’accertamento due autocarri si sono urtati rompendo gli specchietti. Uno di questi ha colpito una Lancia Ypsilon in transito che ha avuto il vetro anteriore danneggiato.

Un altro specchietto invece ha distrutto il finestrino del camion della Viterbo ambiente coinvolto nell’incidente ed ha ferito al volto il conducente.

Sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone che hanno gestito la viabilità ed effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

Sul posto anche i vigili del fuoco con un’autopompa serbatoio e una jeep insieme ad un’ambulanza del 118 che ha trasportato al pronto soccorso il ferito.

30 luglio, 2020