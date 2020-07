Simone Rogani ancora nel roster della Stella Azzurra Ortoetruria

Sport - Basket - Il lungo tarquiniese confermato dopo tre stagioni consecutive

Ancora la Stella Azzurra Viterbo nella prossima stagione 2020/2021 per Simone Rogani, classe '92, centro di 200 cm.

Arrivato alle giovanili biancostellate nel 2010 proveniente dalla Pegaso basket e con una parentesi a Foligno, il lungo tarquiniese arriva a Viterbo ed entra giovanissimo in prima squadra nella stagione successiva, giocando per tre anni prima in C2 e poi in C1, dove raggiunge la storica promozione in B nel 2014.

Nel 2014/2015 fa parte del roster della neopromossa Stella Azzurra, ma l’anno successivo per motivi lavorativi si trasferisce per due stagioni alla Cestistica Civitavecchia.

Nel 2017/2018 la dirigenza biancoblu lo rivuole fortemente nel proprio roster dove disputa fino allo scorso anno tre ottime stagioni.

Fondamentale nel reparto lunghi dell’Ortoetruria, Rogani possiede notevole agonismo e buonissima tecnica oltre un efficace tiro da oltre l’arco, doti che unite ad una ormai lunga esperienza di categoria, lo caratterizzano come un giocatore efficace e completo.

Stella Azzurra Viterbo

21 luglio, 2020