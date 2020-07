Carbognano - Intervengono i consiglieri comunali Rossano Baldinelli e Marco Caccia (Impegno comune per Carbognano)

Carbognano – Riceviamo e pubblichiamo – Nonostante gli atti presentati per chiedere un maggiore e necessario coinvolgimento sulla conoscenza e trattazione degli atti da discutere in consiglio attraverso le regole, ad oggi continua la gestione personalistica del sindaco che continua a convocare consigli su azioni di intenti generiche senza atti allegati . E’ accaduto prima dell’ultima riunione sul bilancio e, senza un intervento autorevole dell’autorità prefettizia, accadrà di nuovo.

Abbiamo chiesto la convocazione della commissione (o conferenza) dei presidenti dei gruppi consiliari per affrontare la necessità di istituire le commissioni, per affrontare la calendarizzazione degli atti in giacenza che debbono, senza l’insindacabile sigillo, essere portati in discussione in aula e di individuare tra i consiglieri di maggioranza la figura del presidente del Consiglio, perché se il sindaco è tanto occupato è giusto che deleghi competenze.

Solo qualche risposta non esaustiva e non risolutiva. Prosegue l’atteggiamento di oscurantismo e di mancata apertura, ma anche solo per discutere, degli atti dell’opposizione, nessuna iniziativa politica di rilievo rispetto alla necessità di rivedere il Regolamento altamente inadeguato e non rispettoso del Tuel medesimo. In Consiglio Comunale le opposizioni non hanno neanche la commissione controllo e garanzia.

Ultimo ma non per ultimo, ma la troverà al protocollo, dopo i fatti della rotatoria sbagliata e dei soldi sprecati abbiamo deciso di regalargli una fettuccia, con l’obiettivo di imparare meglio a prendere le misure. La vita riserva sempre motivi di accrescimento formativo e culturale e mai demoralizzarsi. Mai, perché gli esami non finiscono mai, come recitava il grande Edoardo.

Gli esami non finiscono mai, è una commedia in un prologo e tre atti, scritta e interpretata da Eduardo De Filippo nel 1973 inserita dallo stesso autore nel gruppo di opere che ha chiamato Cantata dei giorni dispari. E’ questa l’ultima commedia scritta da Eduardo.

23 luglio, 2020