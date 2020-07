Ladispoli - Carabinieri - In manette un 54enne e un 50enne

Ladispoli – Sorpresi a rubare all’interno di un bocciodromo, arrestati.

La scorsa notte, i carabinieri della compagnia di Civitavecchia, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato due soggetti, un 54enne e un 50enne, entrambi cittadini romeni e con precedenti, per tentato furto aggravato in concorso.

“L’allarme – si legge nella nota dell’Arma – è scattato alle 3,30 circa, quando un cittadino residente nei pressi del bocciodromo di Ladispoli ha richiesto l’intervento dei carabinieri tramite il 112, in quanto aveva avvertito degli insoliti rumori provenire dall’interno della struttura”.

I carabinieri della stazione di Cerveteri si sono immediatamente portati sul posto e hanno sorpreso i due soggetti ancora all’interno del bocciodromo.

“I due – si legge ancora nella nota – dopo aver infranto la vetrata d’ingresso e forzato degli armadietti, erano intenti a portare via il denaro e oggetti di valore. L’intervento tempestivo dei militari non ha consentito loro di tentare la fuga: sentitisi ormai scoperti, non hanno opposto alcuna resistenza”.

Gli arrestati sono stati accompagnati in caserma, dove resteranno in attesa dell’udienza di convalida e contestuale rito direttissimo.

27 luglio, 2020