“Per Di Sorte un incarico importante in una fase storica cruciale”

Politica - Il vice coordinatore Lazio Forza Italia Gianluca Quadrini si congratula col neo-coordinatore provinciale dell'Anci

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Anci Lazio ha provveduto all’individuazione della figura di coordinatore provinciale di Viterbo nella persona di Andrea Di Sorte, vicesindaco di Bolsena.

Andrea vanta già un’importante percorso all’interno dell’associazione nazionale dei comuni italiani, essendo stato presidente nazionale Anci giovani, vicepresidente della consulta nazionale dei piccoli comuni e membro dell’ufficio di presidenza nei mandati di Sergio Chiamparino e Graziano Delrio.

Le mie più vive congratulazioni ad Andrea Di Sorte per questa nuova prestigiosa esperienza, certo che saprà portare avanti tale ruolo egregiamente lavorando al meglio come coordinatore degli amministratori locali del territorio e della provincia di Viterbo. Il ruolo dell’Anci è molto importante in questa fase storica così delicata per gli enti locali, soprattutto nel sostenere le amministrazioni locali e le comunità. Ad Andrea auguro un proficuo lavoro.

Gianluca Quadrini

Vice coordinatore Lazio Forza Italia

Condividi la notizia:











16 luglio, 2020