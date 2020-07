Viterbo - L'associazione Tuscia Turismo segnala l'iniziativa in programma per il periodo estivo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Aurora Montanaro dà il via alla seconda edizione di SOS Compiti, supporto allo studio e attività ricreative gratuite per bambini

Sos compiti è un’iniziativa gratuita promossa da Aurora Montanaro, studentessa universitaria e responsabile della comunicazione social dell’associazione Via degli Artisti, attiva in Via Saffi, Viterbo, per dare la possibilitá a tutti i bambini di apprendere, studiare, colorare e divertirsi alla pari. La solidarietà, l’uguaglianza e l’empatia sono i suoi valori cardine.

Dallo scorso anno, fino al covid, è stato un successo. Per questo, viste le condizioni in cui versa la popolazione in un periodo delicato come questo, Aurora ha deciso di riprendere questi incontri ogni venerdì a partire dal 17 luglio alle ore 16.30 all’Happiness Cafe in Via Saffi.

Se vorranno, i bambini potranno portare e svolgere insieme i compiti scolastici, oppure, per staccare un po’ la spina nel periodo estivo, potranno portare pastelli e colori per fare tante attività ludiche e ricreative insieme. Dal 18 luglio all’8 agosto sempre in Via Saffi si terranno una serie di eventi sempre pensati per i bambini, tra musica, giochi e colori. Di certo SOS Compiti quest’anno sará un’iniziativa pensata anche per i genitori che potranno lasciare i propri figli in mani sicure e gratuitamente!

Primo incontro venerdi 17 luglio ore 16.30 all’Happiness Cafe. Per registrarsi sarà possibile scrivere al profilo Aurora Montanaro o alla pagina facebook Happiness Cafe.

14 luglio, 2020