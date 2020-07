“Sostegno affitti, da due mesi il comune deve erogare i 154mila euro della regione”

Il giornale di mezzanotte - Orte - La denuncia di Idee chiare: "I soldi sono pronti dal 22 maggio, cosa stiamo aspettando?"

Condividi la notizia:











Orte – (a.c.) – “Sono più di due mesi che il comune di Orte ha a disposizione i 154mila euro erogati dalla regione per il sostegno agli affitti. Cosa stiamo aspettando a erogarli?”. Lo chiede la lista d’opposizione Idee chiare, che avverte: “Non permetteremo di fare speculazioni politiche su questo”.

“I soldi del fondo d’emergenza per il sostegno alla locazione della regione Lazio – spiega la capogruppo della lista, Roberta Savoia – sono stati stanziati da tempo e risultano nelle disponibilità del comune di Orte dallo scorso 22 maggio. Lo dice una delibera di giunta del comune stesso, approvata lo scorso 9 luglio”.

“La delibera modifica il capitolo di bilancio – continua Savoia – ma non era necessario aspettare tutto questo tempo per farla, visto che non serviva nemmeno la ratifica preventiva del consiglio comunale. Nel frattempo il tempo passa e tante persone in difficoltà ci contattano chiedendo che ne è di questi soldi, perché qualcuno ha raccontato loro la frottola che non sono ancora arrivati. Invece i 154mila euro sono in comune da due mesi, ma non si sa quando finiranno nelle tasche di chi ne ha bisogno”.

La capogruppo di Idee chiare lancia poi un avvertimento neanche troppo velato. “Ad oggi non conosciamo le motivazioni di questo ritardo – dice – e vogliamo augurarci che non si tratti di un mero calcolo politico. Noi speriamo che la situazione si sblocchi al più presto, e in ogni caso non permetteremo in alcun modo di fare speculazione su un’emergenza come questa”.

Condividi la notizia:











24 luglio, 2020