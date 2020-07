“In Spagna il 13% di bar, ristoranti e hotel ha chiuso per il Covid”

Coronavirus - L'allarme lanciato da Hosteleria de Espana, la Federalberghi spagnola

Spagna – “In Spagna il 13% di bar, hotel e ristoranti ha definitivamente chiuso a causa del Covid”.

A lanciare l’allarme è Hosteleria de Espana, la Federalberghi spagnola, che ha tirato le somme di un settore messo in ginocchio dalla pandemia. Sarebbero circa 40mila gli esercizi che hanno abbassato la saracinesca senza riuscire più a sollevarla. Una cifra che potrebbe arrivare a 65mila entra la fine dell’anno. Sfiorando così il 20% del totale.

Nel pieno dell’estate e nonostante la riapertura dei confini “nelle località turistiche più popolari non ci sono turisti”, ha detto il presidente dell’associazione José Luis Izuel. In zone come le isole Baleari, ad esempio, ha riaperto la metà di bar e ristoranti. Per non parlare nei locali nelle grandi città, soprattutto nei distretti in cui si concentrano gli uffici. “Il lavoro da casa ha spazzato via la colazione e i pranzi fuori, soprattutto a Madrid”, ha spiegato.

Il settore potrebbe essere colpito fino al 50% con il rischio di perdere oltre un milione di posti di lavoro, diretti e indiretti.

21 luglio, 2020