Sparatoria durante lo sbarco, due migranti uccisi in Libia

Cronaca - Erano stati intercettati in mare dalla guardia costiera e riportati a terra

Condividi la notizia:











Khums – Due migranti sudanesi sono stati uccisi la scorsa notte in una sparatoria avvenuta al porto di Khums, in Libia, mentre facevano rientro sulla terraferma dopo essere stati intercettati in mare dalla guardia costiera libica.

Secondo quanto riferisce l’Oim – Organizzazione internazionale per le migrazioni, la sparatoria sarebbe iniziata “nel momento in cui alcuni migranti, scesi da poco a terra, avevano cercato di darsi alla fuga”. Oltre alle due vittime, ci sarebbero anche altri cinque migranti feriti e ricoverati in ospedale, mentre molti altri sono stati trasferiti nei centri di detenzione.

“La Libia non è un porto sicuro – commenta l’Oim – .È necessario mettere in atto uno sistema alternativo che permetta che le persone soccorse o intercettate in mare siano portate in porti sicuri”.

Condividi la notizia:











28 luglio, 2020