Roma - Le perdite più gravi in Sardegna (-80%), nel Lazio e in Molise (-75%) e in Campania e Basilicata (-70%)

Condividi la notizia:











Roma – Spiagge, presenze a giugno a picco per Coronavirus e maltempo.

La stagione estiva non inizia nel migliore dei modi a causa del Covid-19 e del maltempo.

Secondo quanto riporta l’Ansa, le presenze rispetto allo stesso periodo del 2019 sono in calo in tutte le regioni.

Le perdite più gravi si sono registrate in Sardegna (-80%), nel Lazio e in Molise (-75%) e in Campania e Basilicata (-70%).

Non va molto meglio in Friuli Venezia Giulia (-65%) e Sicilia (-60%), Calabria (-55%), Veneto e Abruzzo (-50%). Cali del 45% in Liguria e Marche, del 40% in Emilia Romagna e Puglia, del 30% in Toscana.

Meglio per i mesi di luglio e agosto dove le prenotazioni fanno ben sperare.

Condividi la notizia:











1 luglio, 2020