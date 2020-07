“Stanotte c’è stata una svolta, direi che sono cautamente ottimista”

Vertice Ue - Il premier Conte sull'esito della trattativa che si protrae da giorni - VIDEO

Bruxelles – Vertice Ue: “Stanotte c’è stata una svolta, dobbiamo essere cauti. Ma direi che sono cautamente ottimista”.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte parla prima dell’inizio dei lavori al consiglio europeo.

A quanto pare, i leader dei paesi frugali avrebbero aperto a una possibilità per dare il via libera ai 390 miliardi di sussidi per il Recovery Fund”.



