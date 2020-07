Stefano Caporossi è il nuovo presidente della Volley life Viterbo

Sport - Pallavolo - Nella prossima stagione il club viterbese esordirà nella lega di serie B

Condividi la notizia:











Viterbo – Il 3 luglio, nella verde cornice dell’agriturismo Parco dei Cimini, la Volley life Viterbo ha presentanto la stagione sportiva 2020-2021 che la vedrà esordire nella lega di serie B, con un ambizioso ed esplosivo progetto di crescita per i prossimi anni.

L’evento, svolto alla presenza di molti genitori e ragazzi che militano in squadra, ha visto anche l’intervento del sindaco Giovanni Arena, del consigliere delegato allo sport del comune di Viterbo Matteo Achilli, del delegato provinciale del Coni Ugo Baldi, del presidente regionale della Fipav Andrea Burlandi, del presidente provinciale Fipa Roberto Centini e di Bruno Morganti.

Il progetto, illustrato dal direttore tecnico e selezionatore regionale Matteo Antonucci, spesso in prima linea con il guru della pallavolo Julio Velasco, sarà contraddistinto da un nuovo modo di insegnare questo sport ai massimi livelli, facendo si che i giovani atleti possano crearsi una vera e propria carriera sportiva.

L’occasione è stata propizia anche per la presentazione del nuovo presidente della Volley life Viterbo, Stefano Caporossi, che dopo aver per anni seguito la crescita pallavvolistica del figlio Umberto, ha deciso di scendere in campo per prendere le redini della società.

Confermati anche i ruoli da dirigenti della squadra per Carlo Serpieri, Angelo Monaci e Teo Antonucci.

Il neopresidente ha inoltre colto l’occasione per confermare il proprio personale impegno per la creazione di una Academy della pallavolo proprio a Viterbo, in collaborazione con gli istituti superiori della città, affinché i giovani atleti possano coniugare la propria crescita sportiva, con quella culturale e personale, con l’auspicio che una tale iniziativa possa donare al capoluogo nuovo lustro nel settore dello sport.

Condividi la notizia:











7 luglio, 2020