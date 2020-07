Cronaca - Alarm Phone ha ricevuto l'allarme per due barche al largo delle coste maltesi

Condividi la notizia:











Malta – “Stiamo affogando, cosa aspettano, che moriamo?”

Circa 140 persone in difficoltà nel Mediterraneo. Si trovano su due imbarcazione e a segnalarlo è Alarm Phone. Una ha il motore in avaria e sta imbarcando acqua, a bordo ci sono 95 migranti. Un’altra ne ha 45. Tutte e due si trovano in zona Sara Maltese.

“Entra ancora più acqua nella barca – segnalano da Alarm Phone – abbiamo detto loro che Malta è stata avvertita ma non risponde. ‘Ma stiamo affogando, cosa aspettano? che moriamo?’ Hanno detto. Hanno poi ricevuto una chiamata da un numero maltese, dicendo che stanno arrivando”.

Sempre da Alarm Phone: “Siamo ancora in contatto con le 95 persone in pericolo. Continuano a mandarci le loro coordinate gps, noi le inoltriamo alle autorità invano”.

Condividi la notizia:











26 luglio, 2020