Roma - L'annuncio del ministro Speranza - Si allunga la lista dei paesi a rischio

Roma – “Stop agli ingressi da Serbia, Montenegro e Kosovo”. Ad annunciarlo su Facebook il ministro della salute Roberto Speranza.

La nuova ordinanza inserisce le tre zone nella lista dei paesi a rischio per l’epidemia coronavirus, per questo, da ora, saranno vietati l’ingresso e il transito all’interno dei confini italiani per tutti coloro che negli ultimi 14 giorni li hanno visitati.

“Nel mondo la pandemia è nella fase più dura. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora” spiega il ministro.

Dal 9 luglio era già vietato l’ingresso in Italia alle persone che nelle precedenti due settimane erano state in Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana. I divieti riguardano tutti i mezzi di trasporto.

16 luglio, 2020