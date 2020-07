Storica sentenza della Corte costituzionale, per la prima volta le firmatarie sono tre donne

Roma - Si tratta di una decisione su una norma del Jobs act

Roma – Esiste da 65 anni, eppure non era mai successo prima.

Per la prima volta nella storia della repubblica, oggi è stata depositata una sentenza della Corte costituzionale firmata da tre donne.

Le firmatarie della sentenza 150/2020, destinata a entrare nella storia della giurisprudenza italiana, sono Marta Cartabria in qualità di presidente, la redattrice Silvana Sciarra e la cancelliera Filomena Perrone.

Si tratta di una decisione sul Jobs act, che boccia per incostituzionalità la norma che àncora in via esclusiva all’anzianità di servizio l’indennità da corrispondere in caso di licenziamenti illegittimi per vizi formali.

A dare la notizia della storica sentenza è il profilo Twitter della stessa Corte costituzionale, che in tweet ha scritto: “La sentenza 150/2020, depositata oggi, è la prima nella storia della Corte firmata da tre donne”.

16 luglio, 2020