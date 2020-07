Strada Bagni, una discarica abusiva e rifiuti bruciati a pochi metri da un distributore

Viterbo - Si trova nei pressi dell'imbocco della Trasversale che porta a Orte - E' pericolosa e di grosse dimensioni - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Viterbo – Una discarica abusiva in strada Bagni a Viterbo. Pericolosa e di grosse dimensioni. Monnezza e segni consistenti di fuochi accesi intorno. Forse per bruciarla e non lasciarne traccia. A pochi metri di distanza da alcune pompe di benzina.

La discarica si trova nascosta, neanche tanto, dietro le siepi a ridosso dell’area di un distributore all’imbocco della rampa della trasversale che porta verso Orte. Vicino alle terme e di fronte all’edicola che ricorda il ritrovamento dell’immagine del Santissimo Salvatore nel XIII secolo.

Si tratta soprattutto di sacchi neri e materassi. I sacchi contengono monnezza comune. Ammucchiata all’interno senza alcuna differenziazione. Carta, plastica, metallo, organico, di tutto. I sacchi neri sono messi uno vicino all’altro. Uno sopra l’altro. Alcuni stanno appoggiati all’interno dell’area stessa del distributore, attorno alla quale si trova pure altra monnezza sparpagliata e un paio di pannelli elettrici lasciati alla mercé di chiunque.

Vicinissimi ai sacchi e ai materassi c’è anche traccia di almeno tre fuochi accesi nel corso del tempo. Probabilmente pire di legna e immondizia.

Tra la cenere ci sono ancora le tracce. Fuochi fatti divampare, a occhio e croce, a meno di cento metri dalle pompe del distributore di benzina lì accanto. E sotto un palo con dei cavi. Come se in quello spazio dietro le siepi fosse stata allestita una piccola filiera dei rifiuti. Dall’imbustamento al conferimento. Fino all’incenerimento. In una città dove le discariche abusive, tra il Riello, strada Bagni e le campagne attorno, sembravo diventare sempre più un dato di fatto. Parte integrante del paesaggio.

Daniele Camilli

6 luglio, 2020