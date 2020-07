Strada Fonte, partiti i carotaggi

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - La via di collegamento tra Tobia e San Martino è chiusa da mesi per cedimenti al costone

Viterbo – (g.f.) – “In strada Fonte sono partiti i carotaggi”. In zona l’intervento era atteso da mesi. Chiara Frontini (Viterbo 2020) si era interessata alla difficile situazione vissuta da residenti e dalle molte persone che ogni giorno la percorrevano per andare da Tobia a San Martino al Cimino.

Poi il cedimento al costone e la scelta di chiuderla per ragioni di sicurezza.

Sono passati mesi, l’intervento in zona a quanto pare potrebbe essere piuttosto consistente. Comunque, preliminarmente serviva un’indagine per capire lo stato in cui versa il costone. Partito. Sul posto, ieri mattina la consigliera Viterbo 2020 Patrizia Notaristefano.

“Martedì mattina – spiega Frontini – in strada Fonte, tra San Martino al Cimino e Tobia sono iniziati i carotaggi. La ditta sta operando.

Finora ci sono stati molti disagi dovuti alla chiusura, è un tema di cui ci siamo occupati a più riprese”.

L’amministrazione comunale ha affidato a un’impresa di Anzio l’esecuzione di sondaggi geognostici a carotaggio continuo riguardanti le opere di messa in sicurezza, per un importo di 4700 euro, al termine dei quali si saprà quando e in che modo la strada potrà essere riaperta.

22 luglio, 2020