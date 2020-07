Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune - Disagi da 9 mesi al Cunicchio - Alvaro Ricci (Pd) torna a incalzare l'amministrazione, finora sorda ai problemi dei residenti

Viterbo – (g.f.) – “Strada rotta, dalle fogne ratti e pantegane entrano nelle case”. La situazione al Cunicchio è seria, Alvaro Ricci (Pd) ha più volte sollevato il problema con l’amministrazione comunale, ma finora nulla si è mosso.

C’è una strada con la circolazione interrotta. “Da nove mesi a senso unico – ricorda Ricci – la corsia è molto stretta e non è più possibile parcheggiare”. Un disagio, nulla rispetto al resto.

“Il vero problema è igienico sanitario – spiega Ricci – il cedimento su via Santa Maria delle Rose ha scoperchiato la fogna che c’è sotto, con ratti e pantegane che entrano nelle case al pianoterra. Lì ci vivono anche bambini e persone anziane. Ci sono video che testimoniano la situazione.

Non si può andare avanti così e non è possibile continuare con la cantilena, da parte dell’amministrazione, delle risorse che non ci sono”.

Col comune sordo alle loro richieste, ai residenti non resta che rivolgersi al prefetto.

Per l’intervento servono 40mila euro, necessari a mettere in sesto strada e tratto fognario. Ma dell’approvazione del bilancio di previsione a settembre, non se ne parla.

C’è da aspettare. Il sindaco Giovanni Arena proverà a verificare se sia possibile partire subito attingendo dal fondo di riserva.

“La tiritera che l’amministrazione non ha soldi – fa notare Ricci – pur gestendo un bilancio milionario non ha senso. Soprattutto perché come più volte evidenziato, avete avuto soldi a disposizione che non avete nemmeno usato”.

30 luglio, 2020