Sulla piscina il comune ritenta, sarà più fortunato?

Viterbo - Passaggio bis in commissione - Annullata quella della scorsa settimana - Un altro incidente di percorso sulla strada dell'affidamento

Viterbo – (g.f.) – Sulla piscina, il comune ritenta. Magari sarà più fortunato.

Per l’ennesima volta, la pratica per l’affidamento della gestione torna in commissione.

Il festival di delibere presentate e poi ritirate o modificate prosegue con successo.

Stavolta, per colpa di un “presente” di troppo. Quello, dato per errore (non suo), da Elisa Cepparotti. La consigliera della Lega, la scorsa settimana è stata invitata alla prima e quarta commissione con all’ordine del giorno la modifica al regolamento degli impianti sportivi comunale. Per inserire i centri federali come opzione e poter affidare la struttura alla Fin.

Delibera approvata, seppure Alvaro Ricci abbia mosso obiezioni. La seduta era a rischio, non valida, visto che Cepparotti, pur non facendone parte.

Ieri in consiglio comunale il nodo è venuto al pettine. Della piscina non si è parlato, perché la pratica deve tornare in commissione. L’altra, come se non ci fosse mai stata.

L’ennesimo scivolone. Ma certi del detto che chi la dura la vince, la delibera il centrodestra la ripresenta. Giovedì si fa il bis in prima e quarta commissione, convocate insieme.

Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo ieri mattina. Insieme alle prossime sedute di consiglio, il 21, 28 luglio, poi 4 agosto, quando dovrebbe arrivare il rendiconto, dopo essere passato in commissione il 22.

Al momento, all’orizzonte c’è solo il bilancio consuntivo. Nonostante le rassicurazioni in consiglio comunale, se ne riparla a settembre.

La scadenza è fissata a fine mese e a palazzo dei Priori sembrano intenzionati a utilizzare tutto il tempo concesso.

15 luglio, 2020