“In cattedra supplenti non laureati, diamo ai giovani la possibilità di lavorare”

Milano - La ministra Azzolina: "Se vanno all'estero ci lamentiamo, se restano ci lamentiamo"

Milano – Dall’anno scolastico alle porte, gli studenti di scienze della formazione primaria, non ancora laureati, potranno fare supplenze e verranno inseriti nelle graduatorie. È la soluzione del ministro della pubblica istruzione, Lucia Azzolina, per far fronte alla carenza di organico sulle cattedre italiane.

“Penso che questo paese debba assolutamente dare la possibilità ai giovani di lavorare, se vanno all’estero ci lamentiamo, se restano a casa ci lamentiamo. Questi giovani lavoravano già, la Lombardia è una delle Regioni che ha più supplenze per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Non è una novità, noi lo abbiamo semplicemente messo all’interno di graduatorie”, ha detto la ministra, a margine della visita a una scuola milanese, l’istituto comprensivo ‘Riccardo Massa’ di via Quarenghi. La ministra si trova nel capoluogo lombardo per il tavolo regionale a porte chiuse sulla riapertura delle scuole a settembre, che si sta svolgendo presso la sede di via Polesine dell’ufficio scolastico regionale.

“Questo – ha spiegato la ministra – faciliterà le segreterie che non dovranno più avere a che fare con le domande di messa a disposizione e daremo da lavorare a persone che hanno scelto di fare l’insegnante, che hanno fatto un percorso che era a numero chiuso. Persone preparate con passione e amore per la scuola. È un passo in avanti“.

20 luglio, 2020