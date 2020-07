Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune - Pochi giorni fa il consigliere Merli (Lega) aveva sollecitato l'assessora Contardo (Verde pubblico) a provvedere

Viterbo – (g.f.) – “Tagliata l’erba al parco Aleramo”. Il consigliere comunale Walter Rinaldo Merli (Lega) era intervenuto in consiglio sullo stato in cui versava la zona, più simile a una foresta, che non a un’area verde con parcheggio.

Dopo qualche giorno la zona è stata sistemata. Dandole un aspetto decente. “La mia interrogazione – dice Merli – ha avuto un risvolto positivo.

Al parco con annesso parcheggio Sibilla Aleramo, il taglio dell’erba quest’anno non è stato effettuato, non essendo nell’appalto comunale come tutti gli altri parchi e giardini. Non una buona ragione per lasciarlo nell’abbandono”.

Merli ha chiesto lumi all’assessore Contardo (Verde pubblico). “Ho messo a conoscenza il consiglio comunale della situazione in cui versava. Si trova una zona strategica della città, ci sono uffici, banche, assicurazioni. Ogni giorno,molta gente passa e parcheggia lì, ammirando, si fa per dire, il parco nell’abbandono completo”.

Adesso la situazione è cambiata. “L’erba è stata tagliata e il parco ha riacquistato le sue sembianze naturali.

Voglio ringraziare l’assessore Contardo che in consiglio mi aveva rassicurato che sarebbe intervenuto in poco tempo”.

Ora resta da fare il passo più importante, mettere in appalto come tutti gli altri parchi e giardini, anche Sibilla Aleramo, per non essere considerato di serie B. Mi impegnerò fin affinché avvenga”.

27 luglio, 2020