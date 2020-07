Coronavirus - Lo afferma il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti

Roma– “I nuovi dati sui contagi ci dicono che la riapertura delle frontiere da molti Paesi ancora ad alto rischio richiede nuove e tempestive misure di prevenzione e controllo degli arrivi. Urgono decisioni per prevedere tamponi in aeroporto per le persone che nei giorni precedenti all’arrivo hanno soggiornato in questi Paesiā€.

Lo afferma il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

5 luglio, 2020