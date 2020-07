“In tanti a firmare ai gazebo della Lega”

Viterbo - Umberto Fusco fa il punto della situazione dopo che ieri pomeriggio il maltempo ha fermato l'iniziativa

Viterbo – (g.f.) – “Stop a cartelle Equitalia, vitalizi e alla sanatoria clandestini”. La Lega ha continuato anche oggi a raccogliere firme in diversi comuni nella Tuscia.

Da Tarquinia a Civita Castellana, passando per Bassano Romano, Barbarano Romano. Montefiascone, Tuscania e San Lorenzo Nuovo.

A Viterbo, in piazza degli Almadiani, dove c’era anche il senatore Umberto Fusco. “Sono rimasto circa un’ora e mezza – ricorda Fusco – sono venuti in molti, la gente è interessata.

Ho visto diverse persone che finora non mi era mai capitato d’incontrare a iniziative di partito. Dalle altre postazioni mi dicono di gente in fila per firmare. C’è interesse per queste tematiche e la Tuscia fa la sua parte”.

Ieri pomeriggio i gazebo non sono stati aperti per le condizioni meteo, ma in mattinata sì, mentre a Roma il centrodestra manifestava.

“Un’iniziativa tranquilla – ricorda Fusco – si è svolto tutto regolarmente. Abbiamo ribadito la nostra posizione e rilanciato le proposte del centrodestra in questo momento di difficoltà, ma il governo non pare volerci ascoltare”.

5 luglio, 2020