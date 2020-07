“Tari, riduzione del 25%”

Castel Sant'Elia - Comune - Stabilita dall'amministrazione sulla parte variabile

Castel Sant’Elia – Riceviamo e pubblichiamo – L’amministrazione comunale di Castel Sant’Elia, facendo seguito ad altre iniziative poste a sostegno delle attività produttive, duramente provate in seguito al lockdown causato dalla pandemia Covid-19, ha deliberato in consiglio comunale di ridurre del 25% la parte variabile del totale dovuto per il pagamento della Tari per le imprese che non hanno potuto svolgere la loro attività per il periodo di chiusura.

Lo sconto avverrà in automatico non servirà fare richiesta.

Amministrazione comunale di Castel Sant’Elia

15 luglio, 2020