A Tarquinia lido una domenica da tutto esaurito

Fase 3 - Il mare inaugura il mese di luglio con 6.700 accessi nelle spiagge libere e la maggior parte di stabilimenti balneari e ristoranti sold out

di Samuele Sansonetti

Tarquinia – Spiagge libere prese d’assalto, stabilimenti sold out e ristoranti che iniziano a lavorare su più turni.

Il lido di Tarquinia, finalmente, inizia a respirare con la prima domenica di luglio che dopo la grandine del sabato porta in dono una giornata perfetta.

Il clima, per gli amanti del caldo, è quello perfetto con i 24 gradi registrati alle 9 che nell’arco della giornata arrivano a toccare il picco dei 33. Condizioni ideali per i bagnanti, presenti in maniera massiccia fin dalle prime ore del mattino tra passeggiate sul bagnasciuga e colazioni al bar.

Dalle 10 in poi parcheggi sempre più pieni e tantissimi ombrelloni aperti sia nei tratti liberi che in quelli gestiti dagli stabilimenti balneari. Difficile, in questi ultimi, trovare un posto libero senza aver effettuato la prenotazione almeno un giorno prima.

Per quanto riguarda l’app “InSpiaggia”, che consente di prenotare una piazzola libera tra Spinicci, Pian di Spille, Voltone, lido, Saline, San Giorgio e Sant’Agostino, il boom di presenze è stato confermato dai 6.741 accessi singoli registrati a fine giornata per un totale di 2.741 famiglie che in generale sono riuscite a mantenere il distanziamento.

Il bilancio della domenica è ottimo anche per i bar, le gelaterie e i ristoranti, molti dei quali hanno accolto i clienti scaglionandoli su due o più turni per poter garantire un posto a tutti.

A vigilare sul litorale, oltre alla polizia locale e alla security introdotta dal comune, le moto d’acqua dei vigili del fuoco che pattuglieranno la costa per tutti i weekend di luglio e agosto in collaborazione con la guardia costiera.

6 luglio, 2020