Tartarughe illegali a pratogiardino Lucio Battisti

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Sono le scivolatrici dal ventre giallo e al laghetto di Anna saranno almeno una ventina - Dal 2018 la legge ne vieta tassativamente l'introduzione, la detenzione e l'abbandono - FOTO

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – Magari un giorno a pratogiardino Lucio Battisti si potranno trovare anche scimmie e coccodrilli. Nel frattempo, da un po’ di tempo a questa parte, ci stanno le tartarughe.

Per l’esattezza tartarughe dalle orecchie gialle, testuggini appartenenti a una sottospecie palustre americana. Una tartaruga che al laghetto di Anna non può assolutamente stare. Perché lo vieta la legge.

Dal 2018 fanno infatti parte dell’elenco delle specie esotiche invasive. E l’abbandono prevede l’arresto fino a 3 anni o una multa che va da 10 mila a 150 mila euro.

Viterbo – Tartarughe dalle orecchie gialle a pratogiardino Lucio Battisti

A pratogiardino Lucio Battisti, le tartarughe dalle orecchie gialle saranno almeno una ventina. Forse buttate lì da qualche persona che dopo averle comprate, piccole, al mercato, vedendosele mano mano crescere ha pensato bene di andarle a buttare nel laghetto in fondo a pratogiardino. Oppure, chi ce le ha buttate ha letto le nuove disposizioni del ministero dell’ambiente e ha deciso di agire di conseguenza. Così, come se nulla fosse. Tanto le tartarughe non parlano. E ‘affanculo non ti ci mandano, e se lo fanno tanto le senti.

La scivolatrice dal ventre giallo, si chiama anche così, va in letargo da novembre a marzo. Poi sbuca di nuovo fuori. E’ onnivora e può mettere al mondo figli ogni 4 mesi deponendo fino a 20 uova ogni covata. E ogni anno le covate sono circa tre. Ciò significa che il prossimo anno, al laghetto di Anna, da una ventina quante sono adesso potrebbero tranquillamente diventare un’ottantina.

Viterbo – Pratogiardino Lucio Battisti – Il laghetto di Anna

A partire dal 14 febbraio 2018 le tartarughe palustri americane orecchie gialle sono entrate nell’elenco delle specie esotiche invasive del ministero dell’ambiente. “Pertanto – spiegava già l’Enpa (Ente nazionale protezione animali) in un comunicato stampa del 2018 ripreso dalla Stampa di Torino – questi animali non possono più essere introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale; detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto n. 230 del 15/12/2017“.

Viterbo – Tartarughe dalle orecchie gialle a pratogiardino Lucio Battisti

Non solo, proseguiva l’Enpa, ma questi animali “non possono essere allevati, anche in confinamento; trasportati o fatti trasportare nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto; venduti o immessi sul mercato; utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati; posti in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento; rilasciati nell’ambiente”.

Viterbo – Tartarughe dalle orecchie gialle a pratogiardino Lucio Battisti

Restava tuttavia possibile, ai privati, continuare a detenere le tartarughe dalle orecchie gialle acquistate prima del 14 febbraio 2018 fino alla fine della vita naturale degli esemplari”, denunciandone il possesso al ministero dell’ambiente, un modulo scaricabile sul sito dell’Ispra. Ma la cosa andava fatta entro il 13 agosto 2018 (art. 26 e art. 27, dlgs 230/17).

Viterbo – Tartarughe dalle orecchie gialle a pratogiardino Lucio Battisti

“E’ tassativamente vietato – avvertiva a suo tempo l’Enpa – abbandonare gli animali posseduti, pena l’arresto fino a 3 anni o l’ammenda da 10 mila a 150 mila euro”.

Infine una domanda. Ma il comune di Viterbo non se ne è mai reso conto?

Daniele Camilli

Fotogallery: Le tartarughe di pratogiardino

Condividi la notizia:











23 luglio, 2020