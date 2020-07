Il teatro Don Stefani oispita il festival “I borghi e le aree naturalistiche della Via Francigena”

Caprarola - Si parte il 10 luglio con "Dall'altra parte della luna"

Caprarola – Continua a Caprarola il 10, 11 e 12 luglio il festival “I borghi e le aree naturalistiche della Via Francigena” promosso dalla comunità montana dei Cimini.

Per tutti i fine settimana del mese di luglio (dal venerdì alla domenica) il festival sarà ospitato da uno dei quattro borghi che hanno aderito al progetto.

La Via Francigena attraversa il territorio del sistema etrusco cimino secondo due direttrici, entrambe provenienti da Viterbo: la “Via di Valle” e la “Via di Montagna”.

Il programma si spazierà dalla musica classica, al jazz, il blues e il cantautorato italiano. Il Festival della CMC oltre che del patrocinio e contributo dei comuni coinvolti, ha quello della regione Lazio – assessorato alla Cultura, ed è finanziato ai sensi della legge regionale 15/2014.

Oltre a questi quello della riserva naturale del lago di Vico dove il festival si chiuderà il primo agosto.

“Il mondo dei cammini deve crescere: per quanti li percorrono, per i benefici sociali ed economici che producono e per la sensibilità ambientale che accrescono – dichiara Eugenio Stelliferi, presidente Cmc –. Il festival musicale ‘I borghi della Francigena nei Cimini’, promosso dalla comunità montana dei Cimini, non è solo una rassegna di piacevole condivisione, ma un progetto che vede in collaborazione quattro comuni della Cm, Caprarola, Capranica, Vetralla e Ronciglione, che in sincronia e simbiosi diventano protagonisti con i loro beni di notevole interesse culturale che fanno da scenario agli spettacoli dal vivo. Puntiamo, attraverso eventi ed iniziative, alla valorizzazione di un territorio dall’enorme potenziale turistico, caratterizzato da borghi e natura meravigliosi“.

L’ingresso ai concerti sarà gratuito e limitato a massimo 99 spettatori a causa delle stringenti disposizioni per la prevenzione del Covid 19. Sarà possibile prenotarsi ai concerti fino ad esaurimento posti al 393 9373586. L’ingresso sarà consentito soltanto se muniti di mascherina.

Tornando alle tre giornate a Caprarola di questo fine settimana il festival proporrà ogni sera a partire dalle 21,30 nella location del teatro Don Stefani, il 10 luglio il duo Pippo Matino e Silvia Barba con il loro progetto “Dall’altra parte della luna” che rende omaggio al grande Lucio Dalla, l’11 luglio Amanouche Gipsy Quartet con il loro omaggio alla musica gipsy e allo swing italiano degli anni 20 e il 12 luglio il duo Riccardo Rinaudo & Luca Casagrande con un concerto dedicato al blues.

9 luglio, 2020