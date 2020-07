“Tenet”, il nuovo film di Nolan rinviato a data da destinarsi

Cinema - Warner Bros ha posticipato per la seconda volta l'uscita della pellicola

New York – La casa di produzione cinematografica Warner Bros rimanda di nuovo l’uscita del film “Tenet”.

L’uscita del nuovo film del regista Christopher Nolan era inizialmente prevista per il 17 luglio, poi rimandata al 12 luglio. Ora la data d’uscita è ancora in via di definizione, ma la casa cinematografica ha comunicato che presto sarà resa nota la nuova data.

L’industria cinematografica statunitense è in grandissima crisi e negli Usa solo un quinto dei cinema è attualmente aperto.

22 luglio, 2020