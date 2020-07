Tentano di estorcere al museo 200mila euro per restituire cinque opere d’arte

Torino - In manette due tedeschi residenti a Cuneo

Torino – Erano state rubate venti anni fa in Germania, oggi sono state ritrovate in Italia grazie al lavoro dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Torino. Si tratta di cinque opere d’arte risalenti al XV e XVI secolo svanite nel nulla l’8 febbraio del 2000 dal museo del vetro di Dusseldorf.

Le opere di “eccezionale valore storico-artistico” sono interamente realizzate in cristallo: per anni, dopo il furto al museo, di loro non si sarebbe più saputo nulla fino a che pochi mesi fa, qualcuno si sarebbe fatto vivo per la restituzione degli oggetti in cambio di denaro: una richiesta da 200mila euro.

“Lo scambio fra denaro e opere – si legge nella nota dei carabinieri – è richiesto in Italia. I primi di luglio, a Roma, l’incontro fra il personale dell’ambasciata tedesca e i responsabili del comando per la tutela del patrimonio culturale. La decisione possibile è una sola: fingere di accettare la richiesta e organizzare un’operazione sotto copertura per intervenire non appena si vedranno arrivare i possessori con gli oggetti”.

A seguito dell’operazione, a finire in manette sono stati un cittadino tedesco di 67 anni, da anni residente nel cuneese, e una connazionale di 63 anni. Sono accusati di ricettazione e tentata estorsione: avevano contattato il museo chiedendo 200mila euro per restituire le opere.

28 luglio, 2020