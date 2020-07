Testi sierologici in Lombardia, indagati i vertici del San Matteo e della Diasorin

Cronaca - L'inchiesta della procura di Pavia - Disposte diverse perquisizioni

Pavia – Analisi sierologica in Lombardia, indagati i vertici del San Matteo e della Diasorin, la società di biotecnologia scelta per lo sviluppo dei test.

A darne notizia la procura di Pavia, che ha disposto l’esecuzione di diverse perquisizioni domiciliari e locali nei confronti di soggetti indagati per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato: i magistrati lombardi stanno cercando di fare luce su possibili legami politici che abbiano potuto entrare in gioco nella trattativa.

Tra gli indagati figurano il presidente, il direttore generale e il direttore scientifico della fondazione San Matteo di Pavia, il responsabile del laboratorio di virologia molecolare dello stesso istituto e l’amministratore delegato della società biotecnologica piemontese.

Nel dettaglio gli investigatori ipotizzano che la multinazionale Diasorin sia stata favorita, a discapito di altre potenziali concorrenti, dall’aver ricevuto tutti i risultati delle attività di ricerca e sperimentazione effettuate dalla fondazione San Matteo di Pavia, nel settore dei test sierologici per la diagnosi dell’infezione da Covid-19. Per questo, i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pavia su ordine della procura, stanno sequestrando documentazione e computer nelle sedi delle due realtà.

L’attività trae origine da una denuncia presentata da una società concorrente contro il rapporto collaborativo instaurato tra la fondazione IRCCS policlinico San Matteo e la società piemontese, per lo sviluppo dei test sierologici e molecolari per la diagnosi da Covid-19, allo scopo di ottenere la marcatura CE. Tale accordo sarebbe stato stipulato senza gara rendendo possibile un vantaggio economico per l’impresa piemontese.

22 luglio, 2020