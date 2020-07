Tigre uccide una dipendente dello zoo

Ginevra - La donna è morta sul colpo dopo l'aggressione

Ginevra – Una dipendente 55enne dello zoo di Zurigo è stata uccisa da una tigre.

La donna è stata aggredita dal felino mentre si trovava all’interno della gabbia per prendersi cura dell’animale. In precedenza la tigre non aveva rivelato comportamenti particolarmente aggressivi.

Secondo quanto riferisce l’agenzia Keystone-Ats, la donna sarebbe morta sul colpo. Sono intervenute immediatamente due squadre di soccorso per aiutare la donna e per allontanare la tigre, ma non c’era più speranza per l’addetta dello zoo.

Un comunicato precisa inoltre che lo zoo ha disposto un’unità di supporto per tutti i dipendenti e i visitatori che hanno assistito alla tragedia.

4 luglio, 2020