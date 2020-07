Venezia - Per la durata di 14 giorni - È previsto in un'ordinanza regionale

Venezia – Torna obbligatorio l’isolamento fiduciario in Veneto. Per la durata di 14 giorni, come ha spiegato il presidente Luca Zaia, che ha sottolineato: “se un soggetto positivo va in giro cʼè lʼarresto e poi il carcere”.

L’obbligo d’isolamento è contenuto in una nuova ordinanza regionale, adottata dopo i casi di contagio nel Vicentino. Nel caso in cui si diventi positivi durante l’isolamento, scattano altri 14 giorni di isolamento.

L’azienda sanitaria ha l’obbligo di segnalare a prefetto, sindaco e polizia le persone con l’obbligo d’isolamento fiduciario, questo per eventuali controlli. E se persone positive rifiutano il ricovero, sempre l’azienda presenta denuncia.

6 luglio, 2020