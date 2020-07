Tornano a salire gli attualmente positivi nell’Alto Lazio

Coronavirus - Nella Tuscia ne resta sempre uno - Tra Civitavecchia e Santa Marinella tre guariti sono risultati nuovamente infetti - Nuovi casi a Cerveteri e Fara in Sabina

Viterbo – Coronavirus nell’Alto Lazio, tornano a salire gli attualmente positivi. Nel territorio della Asl Roma 4 sono sedici, sei in Sabina mentre nella Tuscia ne resta sempre uno. Il totale è ventitré.

Le aziende sanitarie di Rieti e Roma 4 hanno registrato rispettivamente un nuovo caso: a Fara in Sabina e a Cerveteri. Per quest’ultimo, la Asl Roma 4 specifica che “si tratta di una donna, paziente del pronto soccorso del San Paolo” di Civitavecchia.

A Civitavecchia e a Santa Marinella aumentano i malati: il totale è cinque per il primo e due per il secondo comune. Si tratta di casi (due per Civitavecchia e uno per Santa Marinella) guariti e sottoposti nuovamente al tampone, che “presentano – sottolinea l’azienda sanitaria – una bassa positività”.

Nel territorio della Asl Roma 4 gli ancora infetti sono sedici: cinque a Civitavecchia, tre a Cerveteri, due a Fiano Romano, Ladispoli e Santa Marinella, uno a Canale Monterano e Tolfa. I guariti restano 731. I tamponi fatti sono 14mila 631.

Nel Reatino gli attualmente positivi sono sei. Tre pazienti sono guariti: due a Fara in Sabina e uno a Montopoli. Il totale dei negativizzati sale a 416. In sorveglianza domiciliare ci sono 21 persone (tutte asintomatiche), quattro in meno rispetto al giorno precedente.

Restano invariati i dati nella Tuscia, non essendo stato registrato nessun nuovo caso né guariti. Il totale dei contagi è 465, mentre quello dei negativizzati 439. Un malato a Vignanello. In quarantena ci sono 58 persone, mentre 3mila 915 hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 14mila 573 tamponi, 51 dei quali nelle ultime 24 ore.

Anche nella Tuscia, come nel resto del Lazio, prosegue l’indagine regionale di sieroprevalenza sui sanitari e sulle forze dell’ordine. Finora i laboratori di Belcolle e di Civita Castellana hanno analizzato 4mila 481 test. Su 81 (l’1,80%) sono stati trovati gli anticorpi al virus, mentre solo due hanno poi dato esito positivo pure al Covid.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 465 (144 a Viterbo; 321 in provincia)

Attualmente positivi: 1

Guariti: 439

Morti: 25 + 1

In quarantena: 58

Usciti dalla quarantena: 3915

Comuni con ancora positivi

Vignanello: 6 casi (5 guariti)

Comuni Covid-free

Viterbo: 144 casi (6 morti e 138 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Orte: 9 casi (9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Montalto di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Graffignano: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

3 luglio, 2020